'Zona Prevenida': Bombeiros fazem paródia com hit de Léo Santana para Carnaval e vídeo viraliza

Um vídeo gravado pelos bombeiros do Espírito Santo vem repercutindo nas redes sociais. Os agentes criaram o 'Zona Prevenida', uma paródia com base no hit 'Zona de Perigo', de Léo Santana, para chamar a atenção da população sobre cuidados no Carnaval.

Em poucas horas, o vídeo viralizou, ultrapassando mais de 100 mil visualizações. Os bombeiros usaram como base o ritmo e as rimas da música e recriaram a letra alertando sobre o uso do cinto de segurança e cuidados para evitar afogamentos.

VEJA O VÍDEO:

'É descomunal a sua falta de atenção, já é Carnaval. É preciso ter prevenção. Está dirigindo sem cinto de segurança, o momento é de festa, não faça lambança. Vem prevenindo, vai, com segurança, vem. Vê se se cuida mais, vacila não, meu bem. Em caso de emergência ligue 193, estamos preparados pra salvar vocês. Nesse carnaval tenha atitudes seguras. Prevenção salva! A maior festa é a vida" (sic).

O bom humor dos agentes para falar sobre o tema importante ganhou a empatia do público. Em entrevista ao G1, a capitã Andresa, que aparece no vídeo, contou que a ideia surgiu durante um café com os colegas do setor administrativo da corporação.

"Em 10 minutos já tínhamos o refrão. Um colega foi para uma sala ao lado e fez a primeira estrofe. A ideia da paródia é uma forma criativa e diferente da gente poder alertar com relação a prevenção a população capixaba. Estamos felizes que o objetivo foi atingido. A gente quer dar entrevista de prevenção e não de acidentes", disse Andresa.