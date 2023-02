Funcionário de Bell Marques é detido no Carnaval de Salvador: 'não precisa maltratar', diz o artista

Um dos funcionários do cantor Bell Marques foi detido na noite da última sexta-feira (17), no fim do percurso do artista no Carnaval de Salvador. As informações são do G1. Um vídeo mostra o artista parando o show e pedindo aos policiais para que o funcionário não fosse maltratado.

"Calma, deixa eu falar uma coisa. Ele trabalha para mim, é meu funcionário, um dos melhores que eu tenho. Não faça isso, não. Vou ligar para o coronel (da PM) agora, não faça isso, não precisa", disse o cantor.

Em seguida, Bell Marques disse não ter visto o que aconteceu para que o segurança fosse detido, mas afirmou que confiava no funcionário.

"Não precisa maltratar, pelo amor de Deus. Ok, fique tranquilo, não sei o que houve, confio em você, fique tranquilo", afirmou.

Cantor pede para Polícia 'não exagerar'

Antes de continuar com o show, o cantor ressaltou que a detenção era papel da polícia, mas reforçou o pedido para que a polícia não exagerasse.

"Por favor, policial, pode levar ele, é uma pessoa muito tranquila, um dos melhores funcionários que tenho. Não precisa fazer isso", disse Bell Marques.

Ao G1, a assessoria do cantor disse que o funcionário atua no dia a dia do escritório do artista, mas que não estava em atividade no Carnaval. Ainda não há informações do que teria acontecido.