Carnaval do Aracati tem 'sextou' com cearense Nattan e mais sete atrações; veja programação

Nome em alta nos aplicativos de streaming musicais, o cantor cearense Nattan é a principal atração da programação carnavalesca do Carnaval de Aracati, na sexta-feira (17).

O cearense Nattan, recém-atração musical do Big Brother Brasil (BBB) 23, é dono de hits como "Tem Cabaré Essa Noite" e "Pelado".

Atualmente, o cantor vem trabalhando em programas de TV e aplicativos a canção "Love Gostosinho". A música ganhou até coreografia no TikTok.

Veja clipe:

Repertório atualizado

No repertório, Nattan trabalha o mais recente álbum da carreira: intitulado por "O Fantástico Mundo de Nattan". O setlist formado por "Treta", "Fui Eu Que Amei", "Te Liberando", entre outros hits, devem ganhar a cadência do axé.

A festa segue ainda com apresentações nos trios ao som de Marcos Lessa, Patrulha, Los Kakos, Jackson Sobreira, Barra de aço, Serfano Giló e Safadin Cantor.

O Beco Mix, espaço voltado para o público LGBTQIAP+, em uma das laterais do Mercado Municipal, e terá uma programação com DJs entre 21h e 4h. Na sexta-feira (17), se apresentam Sant, Aisha e Villans.

Expectativa de 400 mil pessoas por dia

Legenda: A avenida Coronel Pompeu reúne milhares de reunião Foto: Natinho Rodrigues/SVM

Guilherme Bismarck, chefe da Casa Civil da Prefeitura de Aracati, destaca que o município aguarda receber cerca de 400 mil pessoas por dia nas noites das principais atrações musicais.

Guilherme Bismarck Chefe da Casa Civil da Prefeitura de Aracati Na avenida principal, devemos receber 400 mil pessoas por dia. Obviamente depois da sexta-feira (17), que ainda tem gente chegando. Cada dia temos uma variação. Mas, entre domingo (19) e segunda-feira (20), a gente bate esse recorde de 410 mil por dia. Como aconteceu em 2019 no show da Anitta.

Outro destaque é a rede hoteleira de Aracati. Segundo Guilherme Bismarck, os empresários trabalham com a expectativa acima dos 90% de ocupação.

O gestor pontuou ainda a disponibilização de duas Arenas Gastronômicas no Centro, uma na Praça da Comunicação e outra no Largo da Igreja Matriz.

Segurança

A Prefeitura do Aracati também vai promover, até sábado (18), campanha "Na avenida só diversão, violência não", com blitzes educativas em locais estratégicos, como rodoviária e acessos para as CE 040 e 304. O objetivo é promover a cultura de paz no Carnaval, com respeito aos diferentes corpos e à diversidade, além de divulgar canais como Disque 100 (denúncias de exploração e abuso infantil) e Ligue 180 (denúncia de violência contra a mulher).

Outra orientação é sobre a restrição da circulação com vasilhames de vidro. Os foliões poderão receber nas entradas da arena garrafas PET lacradas para depositar bebidas em vasilhames de vidro.

Arenas Gastronômicas

Os foliões terão duas Arenas Gastronômicas inéditas para recarregar as baterias: uma na Praça da Comunicação, próximo ao início do percurso, e outra no Largo da Matriz, no final do percurso.



Também haverá ilhas ao longo da Avenida Viva e nos becos para vendedores ambulantes, carrinhos de drinks e trailers. Ao todo, foram cadastrados mais de 900 empreendedores que vão gerar trabalho e renda no Carnaval.