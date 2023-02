Desfile das escolas de samba do RJ teve Paolla Oliveira e 'apagar de luz' na Sapucaí; confira

Seis escolas de samba abriram, domingo (19) as apresentações do Grupo Especial, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí no Carnaval 2023, no Rio de Janeiro. Entraram na avenida: Império Serrano, Grande Rio, Mocidade, Unidos da Tijuca, Salgueiro e Mangueira.

O primeiro dia de desfile foi marcado por emoção, empolgação da arquibancada, homenagens aos músicos Arlindo Cruz - destaque do samba enredo da Império Serrano - e Zeca Pagodinho - tema da Grande Rio, e o uso de um efeito de iluminação inédito na Sapucaí.

Nesta segunda-feira (20), a partir das 22h, entram na Sapucaí Paraíso do Tuiuti, Portela, Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense, Beija-Flor e Viradouro.

Homenagens e fantasia de Paolla Oliveira

A Império Serrano causou comoção ao homenagear o sambista Arlindo Cruz. O artista desfilou sentado em um trono. Aos 64 anos, o sambista convive com sequelas de um AVC sofrido em 2017.

Legenda: Império Serrano homenageou o sambista Arlindo Cruz Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Grande Rio também apostou na homenagem a um grande artista do samba: Zeca Pagodinho. Ele, que participou do desfile, foi ovacionado pelo público. A mulher de Zeca, Mônica Silva, fez sua estreia na Sapucaí. Ambos desfilaram no último carro.

Na Grande Rio o destaque também foi a atriz Paolla Oliveira. A atriz é rainha de bateria da escola pelo terceiro Carnaval consecutivo, após ter assumido o posto em 2020. Com uma fantasia ousada homenageando Ogum, Paolla desfilou com um look que cobria apenas as partes íntimas.

A fantasia da artista se chama 'Peito de Aço, Coração de Sabiá’ e é uma referência aos metais de Ogum, protetor de Zeca Pagodinho.

Efeito Inédito

Já a Unidos da Tijuca teve como tema a Bahia. A escola surpreendeu ao utilizar um recurso de iluminação inédito na comissão de frente. Representando as águas que banham Salvador e cidades do Recôncavo, em determinado momento, a alegoria azul, na qual estava a atriz Juliana Alves, acendeu luzes internas ao mesmo tempo em que as luzes da Sapucaí se apagaram.

Legenda: Tijuca usa efeito inédito na Sapucaí Foto: Reprodução TV Globo

A comissão de frente da escola, assinada pelo coreógrafo Sérgio Lobato, aproveitou um recurso liberado pela Liga das Escolas após a instalação da nova iluminação do Sambódromo.

A Mangueira também homenageou a Bahia e foi ovacionada pelo público. Com um samba que empolgou e com um desfile repleto de mangueirenses famosas como Leci Brandão, e Alcione, e teve ainda a ministra da Cultura, Margareth Menezes, em um dos carros, a Mangueira. A escola mobilizou gritos de "é campeã''.

Problemas nos carros

Em meio a um desfile que apostou em carros gigantes, o Salgueiro, que falou sobre Jardim do Éden, questionando preconceitos e pecados, teve problemas com o tamanho exagerado dos carros alegóricos. Viviane Araújo rainha de bateria se destacou mais uma vez. Este é o 15º ano da atriz à frente da bateria da escola.

A Mocidade Independente de Padre Miguel fez um tributo a Mestre Vitalino (1909-1963), artista pernambucano. A falta de acabamento nas alegorias prejudicou o desempenho da escola.