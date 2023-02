Sabrina Sato é criticada por religiosos por fantasia de dragão de São Jorge

Sabrina Sato está sendo alvo de críticas na internet desde o último sábado (18), quando desfilou como rainha de bateria da escola de samba Gaviões da Fiel. A apresentadora sambou na avenida com uma fantasia de dragão de São Jorge, que foi rejeitada por religiosos.

Neste ano, o samba-enredo da escola de samba versou sobre o combate à intolerância religiosa. Sabrina foi vestida como o dragão derrotado por São Jorge, que é um santo católico, mas que possui ligação com a umbanda por causa do sincretismo religioso.

Na umbanda, o dragão de São Jorge é o mensageiro de Ogum. A fantasia, contudo, foi relacionada com a de um diabo devido aos tons de vermelho.

Críticas no Instagram

No dia do desfile, Sabrina Sato fez uma publicação no Instagram falando mais sobre a sua fantasia.

"Nessa corrente eu sou mais um Guerreiro de São Jorge, mensageiro de Ogum! @gavioesoficial Santo guerreiro adorado em diversas partes do mundo e por gente de diferentes crenças, São Jorge, hoje, abençoa e protege o desfile da nação corinthiana no Anhembi. Entraremos na avenida com a força e a determinação de São Jorge. Unidos pela paixão pelo Carnaval e pela fé em Jorge, vamos fazer história essa noite!", escreveu.

A foto não foi bem recebida por alguns religiosos, que a chamaram de nomes como "profana" e "depravada" e falaram que ela estava "faltando com respeito".

"Não entendi! Homenagem a São Jorge vestida de demônio?????? Brincadeira viu! Falta de respeito!", escreveu um seguidor. "Carnaval, festa da carne onde se comemora a depravação da humanidade...pronto comentei", comentou outra.