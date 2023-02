Veja fotos do 2º dia de desfile das escolas de samba no Carnaval do RJ

A segunda e última noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro ocorreu na segunda-feira (20). Passaram pela Marquês de Sapucaí as escolas Unidos de Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense, Unidos do Viradouro, Paraíso do Tuiuti, Portela e Beija-Flor.

Durante a apresentação, a Portela teve problemas com dois carros alegóricos. Os guias não conseguiram mantê-los na linha da Avenida, levando a grandes buracos entre as alas.

Já a Beija-Flor de Nilópolis teve problemas ainda antes, quando parte do carro abre-alas pegou fogo na concentração da avenida.

A apuração dos desfiles e a decisão das escolas campeãs ocorre na quarta-feira (22), na Praça da Apoteose, no Sambódromo. Veja como foi a segunda noite:

Paraíso do Tuiuti

A Paraíso do Tuiuti narrou a história dos "mogangueiros da cara preta", explorando a viagem de um búfalo indiano até a Ilha de Marajó, no Pará.

Foto: Alexandre Vidal/Liesa

Foto: Alexandre Vidal/Liesa

Foto: Diego Mendes/Liesa

Portela

A Portela recontou a própria história no ano de seu centenário. O desfile relembrou personagens marcantes e teve a presença de Paulinho da Viola e Zeca Pagodinho.

Foto: Diego Mendes/Liesa

Foto: Alexandre Vidal/Liesa

Foto: Diego Mendes/Liesa

Vila Isabel

A Vila Isabel explorou formas de religiosidade. Como esperado, o carnavalesco Paulo Barros trouxe surpresas como flutuações, uma estátua realista de São Jorge e o dragão e a troca de roupa da porta-bandeira.

Foto: Diego Mendes/Liesa

Foto: Diego Mendes/Liesa

Foto: Diego Mendes/Liesa

Imperatriz

A Imperatriz Leopoldinense contou a história de Lampião e da cultura nordestina em geral. O destaque no último carro foi Expedita Ferreira da Silva, filha do cangaceiro e de Maria Bonita.

Foto: Vitor Melo/Liesa

Foto: Vitor Melo/Liesa

Foto: Diego Mendes/Liesa

Beija-Flor

O enredo da Beija-Flor de Nilópolis foi "Brava gente, o grito dos excluídos no bicentenário da independência", que narrou a independência do Brasil na Bahia, em julho de 1823.

Foto: Diego Mendes/Liesa

Foto: Diego Mendes/Liesa

Foto: Diego Mendes/Liesa

Viradouro

Finalizando a noite, a Viradouro lembrou a vida e a obra de Rosa Maria Egipcíaca, primeira mulher preta a escrever um livro no Brasil.

Foto: Vitor Melo/Liesa

Foto: Vitor Melo/Liesa