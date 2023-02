Bruna Marquezine e Enzo Celulari são vistos conversando na Sapucaí; veja vídeo

A atriz Bruna Marquezine e seu ex-namorado, Enzo Celulari, foram vistos juntos e conversando na madrugada desta terça-feira (21), na Sapucaí.

O casal acompanhou o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Eles foram flagrados trocando algumas palavras pelo perfil Gossip do Dia no Instagram.

Bruna e Enzo começaram a namorar no início de 2021 e em julho anunciaram o término.

Pais de PET

Apesar do rápido relacionamento, o casal mantém boa relação.

À época, eles adotaram uma gatinha, a Mia Marquezine Celulari. A felina vive com Bruna, mas é constantemente visitada por Enzo.