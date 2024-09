Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (27)

A novela 'Alma Gêmea' desta sexta-feira (27) vai ao ar às 17:05, após '2 Corações'. Nesse capítulo, Mirna pede uma roupa emprestada a Kátia para usar em sua festa de noivado.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta sexta-feira

Mirna pede uma roupa emprestada a Kátia para usar em sua festa de noivado. Vitório faz com que Roberval veja Dalila ir á loja de flores. Roberval segue Dalila. Raul dá dinheiro a Dalila e depois tenta relembrar os velhos tempos. Alexandra ouve o espírito de Guto avisando-a de que alguém corre perigo de vida. Zulmira vê Ivan e Cristina juntos. Cristina se afasta de Ivan e avisa que precisa ter paciência. Roberval dá uma lição em Raul e leva Dalila para casa. Julian avisa Alexandra que Guto tentará tomar conta de seu corpo. Serena vê a imagem de Luna no espelho que a avisa que está chegando a hora de ela salvar Rafael.

Dalila confessa a Roberval que fez o exame de gravidez no lugar de Cristina e que estava pedindo dinheiro para ficar calada. Roberval exige que Dalila conte tudo para Rafael e ela concorda. Débora sugere a Cristina que acabem com a vida de Rafael, mas ela se recusa. Ivan implora que Zulmira não diga nada para Rafael. Bernardo conta para Rafael que as formigas estão destruindo o roseiral. Ciro procura pelas jóias na locomotiva abandonada. Adelaide convida Elias e Ritinha para passarem o Natal com ela. Cristina garante a Dalila que vai se arrepender se contar a verdade a Rafael.

Zulmira não agüenta mais ser criticada por Débora. Serena vai ao roseiral ver José Aristides e encontra Rafael. Rafael chama Serena para conversar. José Aristides fica arrasado ao ver os dois juntos. Serena foge de Rafael e lhe pede para procurá-la somente quando não estiver mais casado com Cristina. Cristina fala para Dalila que ela cometeu um crime ao se fazer passar por outra pessoa e pode ser presa se contar tudo. Roberval e Dalila ficam com medo. Débora demite Zulmira. Rafael se oferece para levar Serena em casa. Serena hesita, mas aceita. Cristina vê Rafael passando de carro com Serena e fica furiosa.

Felipe fala para Débora que não admite que demita Zulmira. Mirna não cabe direito no vestido de Kátia, que vai ajustá-lo. Roberval confisca o dinheiro que Dalila ganhou de Cristina e promete que vai fazer algo de bom com ele. Sabina fala para Julian que sabe que ele gosta de Alexandra e diz que deveria esquecê-la se quiser auxiliar em seu tratamento. Felipe fala para Rafael que vai embora de casa se Zulmira for demitida. Serena pergunta ao espírito de Luna se Cristina gostava dela.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.