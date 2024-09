Previsão do signo de Áries para hoje, 27 de setembro

A Lua chega em Leão e inicia um diálogo harmonioso com o Sol, trazendo um momento de luz, confiança e expressividade. É um ótimo dia para olhar para si mesmo com mais carinho e reconhecer suas qualidades, aquele brilho único que só você tem. Mas, atenção! Logo em seguida, a Lua entra em tensão com Vênus, destacando questões nas relações. Pode ser que você tenha se sentido impaciente ou exigente demais com o outro, cobrando atitudes e respostas. Esse aspecto pede uma pausa: será que você não está projetando no outro as suas próprias insatisfações?



Hoje, a reflexão é sobre voltar o olhar para si. Em vez de buscar no outro o que falta, acolha suas próprias necessidades, suas vontades e se permita ser prioridade. O dia pede um equilíbrio entre o dar e o receber, entre o cobrar e o se acolher. Aproveite essa energia para se reconectar com quem você é e dar um pouco mais de atenção a si mesmo

Signo de Áries hoje

Hoje, a energia estará focada na sua autoexpressão, rotina e nas questões mais profundas dos relacionamentos. Com a Lua iluminando o desejo de se divertir e mostrar seu brilho, você vai sentir uma necessidade maior de se conectar com o que te traz alegria e prazer. Use esse impulso para trazer um pouco de leveza ao seu dia, aproveitando momentos criativos e que alimentem sua autoestima.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.