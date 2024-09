Quem saiu do reality 'A Fazenda 16'? Confira como foi a primeira eliminação do programa

Vivi Fernandez foi a participante menos votada na primeira roça de "A Fazenda 16" e deixou o reality show da Record nesta quinta-feira (26). Os peões Zé Love e Sacha também estavam na berlinda, mas seguem no programa após terem recebido mais votos do público.

Vivi é atriz, modelo e participou do reality show "A Grande Conquista". Ela entrou para "A Fazenda 16" por meio do Paiol, sendo uma das quatro pessoas mais votadas pelo público para entrar no elenco oficial do programa.

Como foi a formação da Roça?

A formação da Roça começou na terça-feira (24). Julia Simoura, que ganhou a primeira Prova do Fazendeiro, indicou Flor Fernandez direto para a zona de eliminação.

Já na votação pela casa, Zé Love foi o mais votado. O peão teve a chance de puxar um jogador para a roça e escolheu Sacha. Vivi acabou na berlinda por conta da dinâmica do Resta Um.

Sacha foi vetado da Prova do Fazendeiro por Zé Love, que tinha ganhado o Lampião do Poder. Desse modo, a Prova do Fazendeiro foi disputada por Vivi Fernandez, Zé Love e Flor.

A dinâmica foi de sorte, onde os peões enfrentaram um campo minado. Flor teve o melhor desempenho e se tornou a nova fazendeira, livrando-se da roça.