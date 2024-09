Atriz Danna Paola, da série 'Elite', fala sobre breve romance que teve com Neymar: 'Ele é engraçado'

Danna Paola, de 29 anos, revelou já ter "ficado" com o jogador de futebol Neymar Jr., de 32 anos. Ao programa de TV La Revuelta, na última quarta-feira (25), a atriz da série "Elite" (Netflix) disse que eles se conheceram quando ele estava morando na França, jogando pelo Paris Saint-Germain.

"Sim, nos conhecemos. Ele é engraçado", disse. A atriz mexicana ainda comentou que a relação não foi duradoura.

Paola, que interpretou Lucrecia nas três primeiras temporadas da atração, comentou sobre o envolvimento com o atleta após relembrar outros relacionamentos. "Aprendi bastante sobre futebol com meu namorado [Alex Hoyer], mas não é minha praia. Já estive com jogadores, não vou falar nomes, é só dar um Google. Acredito que os futebolistas têm muita tendência em se relacionar com atrizes e cantoras. Já tive experiências, todas muitas boas, mas nada sério", comentou.

Internautas especularam nas redes sociais que o romance teria ocorrido entre 2018 e 2019, após o fim do relacionamento do jogador com Bruna Marquezine.

No final de julho deste ano, a influenciadora Bruna Biancardi e o jogador Neymar retomaram o relacionamento. A confirmação partiu da própria Bruna, que utilizou os stories do Instagram para encerrar os rumores sobre o romance e explicar os motivos pelos quais decidiu voltar com o atleta, mesmo após as traições frequentes dele.

"Ele já errou muito comigo e sabe disso. Mas aposto que já erraram com você ou que você já errou com alguém. A diferença é que a nossa vida é exposta. Conheço histórias iguais e piores - não estou normalizando, afinal ninguém gosta de passar por isso", comentou ela na época. O casal havia se separado em novembro de 2023.