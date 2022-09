Bruna Marquezine relembra namoro com Neymar: 'terminava uma vez por mês'

Bruna Marquezine relembrou o namoro com Neymar, a superexposição à época e as idas e vindas do romance. Ao "Quem Pode, Pod", a atriz chegou a revelar que "terminava e voltava uma vez por mês". Isto a teria deixado com o emocionado abalado.

A ex-global iniciou um relacionamento com o craque em 2013, quando tinha 17 anos, até outubro de 2018. Nesse intervalo, Bruna disse que se sentiu pressionada para ter uma imagem de "perfeita" na mídia, embora internamente estivesse fragilizada.

"Tentava me enquadrar e tentar vender uma personalidade perfeita, num namoro perfeito, quando na verdade a gente terminava e voltava uma vez por mês, meu emocional estava no pé", avaliou.

Marquezine lembrou ainda da personagem Lurdinha, intepretada por ela em Salve Jorge. Na novela, a menina usava top e cinto, itens que a fizeram se sentir objetificada.

"Naquele momento, não recebi o suporte que eu precisava de ninguém. Minha mãe não sabia o que fazer, todo dia era uma fofoca nova. Você já tem uma necessidade da idade de se reafirmar o tempo inteiro, você se preocupa com o que pensam a seu respeito, o que dizem sobre você. Agora imagina na internet, para todo mundo ver, as pessoas falando o que você fez, que você é isso ou aquilo. Foi muito difícil".