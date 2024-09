The Last of Us: trailer da segunda temporada é divulgada pela HBO; assista

Após recorde de audiência em 2023, The Last of Us retorna em 2025 para sua segunda temporada. A série ganhou o primeiro trailer completo nesta quinta-feira (26).

Veja também Zoeira Raquel Brito passa mal e suspeita de gravidez em 'A Fazenda 16' Zoeira Atriz Maidê Mahl está internada em estado grave há 20 dias em UTI

A prévia da produção mostra Pedro Pascal, que retorna como Joel, e Bella Ramsey, que continua como intérprete de Ellie, mas agora fará uma versão mais velha da personagem. Os dois são sobreviventes que formam uma ligação imprevista em um mundo pós apocalíptico dominado por criaturas monstruosas.

O trailer conta com a música Future Days, do Pearl Jam, que é tocada por Joel para Ellie logo no início das imagens.

De acordo com os criadores, os novos episódios devem focar nos acontecimentos de apenas uma parte do segundo jogo da franquia, exclusivo para PlayStation. Os dois produtores do título, Craig Mazin e Neil Druckmann, já anunciaram que o conteúdo será desenvolvido em mais de uma temporada.

Kaitlyn Dever também aparece nas primeiras imagens como Abby, a grande antagonista da história.

Com sete episódios, a segunda temporada de The Last of Us está prevista para o primeiro semestre de 2025, apesar de ainda não ter uma data definida.

Confira o trailer