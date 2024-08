2ª temporada de 'The Last of Us' ganha primeiro teaser; assista

O primeiro teaser da segunda temporada de "The Last of Us" foi divulgado no último domingo (4). Baseada na franquia de jogos eletrônicos homônimos, a série ganhará a continuação em 2025.

O teaser foi divulgado pelas redes sociais da plataforma de streaming Max. O vídeo traz destaque aos protagonistas Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey), além de mostrar os novos integrantes do elenco, como Isabela Merced e Jeffrey Wright.

Joel aparece sendo questionado se machucou Ellie. Ele nega. Em seguinte, o personagem é interrogado sobre o que fez com ela. “Eu a salvei”, responde.

Na primeira temporada, Joel e Ellie se unem pelo desafio em comum: eles enfrentam circunstâncias brutais e zumbis durante uma jornada pelos Estados Unidos após um surto apocalíptico.