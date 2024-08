Beatriz Reis, do BBB 24, compra casa luxuosa em São Paulo; veja fotos

A ex-BBB Beatriz Reis revelou a compra de uma mansão luxuosa em nova publicação no Instagram. Na segunda-feira (5), compartilhou uma foto ao lado da mãe, Aricelina, comemorando a aquisição do imóvel em Atibaia, no Interior de São Paulo.

"Mãe, um dia eu te prometi que nossa vida mudaria, e eu consegui! Foram muitos anos de luta para chegar até aqui. Hoje começa um novo capítulo da nossa história e preciso expressar a minha gratidão a Deus por mais essa conquista!", escreveu, antes de dar às boas-vindas à nova casa.

Nos comentários, diversos famosos comemoraram a conquista. "Viva! Você merece, Bia!", escreveu o apresentador do Big Brother Brasil (BBB) Tadeu Schmidt, enquanto Gil do Vigor declarou: "Perfeitaaaa! Parabéns amiga, você merece".

Tour pela casa

Já na tarde desta terça-feira (6), Bia compartilhou um vídeo agradecendo a Deus antes de entrar na casa. Ela também mostrou partes do novo cantinho, fazendo um tour pelos quartos e pelas áreas externas.

"Um sonho que se sonha junto, vira realidade! Vocês não tem noção do tamanho da minha felicidade em iniciar esse novo ciclo tão importante ao lado de pessoas que eu amo! E claro, vocês também, seus daaaaanados". Beatriz Reis Ex-BBB

Conforme a ex-BBB, ela chegou a morar em muitos lugares antes de adquirir a mansão. "Até chegar aqui, já morei em muitos lugares e sempre pensando em quando esse momento chegaria. Tudo valeu a pena", concluiu.

Divulgação/Turra Imóveis

Veja fotos

Legenda: Área da piscina do imóvel Foto: Divulgação/Turra Imóveis

Legenda: Residência foi adquirida pela ex-BBB Beatriz Reis Foto: Divulgação/Turra Imóveis

Legenda: Área de convivência e do churrasco Foto: Divulgação/Turra Imóveis

Legenda: Área interna da casa Foto: Divulgação/Turra Imóveis