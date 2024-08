Saiba a origem do apelido Caçulinha e quem era o músico do 'Domingão do Faustão'

Figurinha carimbada do Domingão do Faustão, Caçulinha, de 86 anos, morreu nesta segunda-feira (5), quando se recuperava de um infarto. O apelido do Rubens Antônio da Silva veio por conta seu pai Mariano da Silva, compositor de sertanejo.

O pai do músico do Domingão formava a dupla Mariano & Caçula, com seu irmão. Caçula deixou a dupla quando se mudou para o interior.

Então, o compositor sertanejo decidiu adotar a novo nome Mariano & Caçulinha, integrando seu filho a dupla.

"Ele (meu pai) formava uma dupla com meu tio, Mariano e Caçula. Quando meu tio casou e foi morar no interior, eu o substituí e virei o Caçulinha", disse, em entrevista ao O Globo, em 2006.

Quem era Caçulinha

O músico começou sua carreira em 1959 e teve um total de 31 discos., entre sertanejo e bossa nova. Ele integrou o duo Mariano e Caçulinha, onde cantava com seu pai. Na televisão, iniciou na TV Record no programa "Fino Trato", com Elis Regina.

O artista tocou com muitos cantores, sendo Jair Rodrigues, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Dominguinhos, Caetano Veloso, Gonzaguinha e Luiz Gonzaga.

O auge de sua carreira foi no "Domingão do Faustão", onde ficou de 1989 a 2009.

Ele só desligou efetivamente da TV Globo em 2014, após décadas de contrato exclusivo.

O que aconteceu com o músico

Morreu, aos 86 anos, o músico e compositor Caçulinha na madrugada desta segunda-feira (5). Rubens Antônio da Silva ficou bastante conhecido no Brasil por suas participações no "Domingão do Faustão", na TV Globo. Recuperando-se de um infarto, Caçulinha estava hospitalizado há 10 dias no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo.

A morte de Caçulinha foi confirmada pela família do músico. O velório estava marcado para iniciar às 11h e o sepultamento ocorreu às 16h, no cemitério São Paulo.