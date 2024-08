Anitta canta Rita Lee no trailer de 'Mania de Você', nova novela das 9 da Globo; confira

O primeiro trailer da nova novela das 21h, 'Mania de Você', foi lançado nessa segunda-feira (5). O teaser do remake foi lançado durante o intervalo de 'Renascer' e conta com a música de Rita Lee 'Mania de Você', interpretada por Anitta.

A trama acompanha a amizade de duas jovens, Viola e Luma. O destino parece unir a vida das duas em diversas situações. Ambas nasceram no mesmo dia, em locais diferentes, e se conhecem anos depois em coincidências não relacionadas ao aniversário partilhado.

Escrita por João Emanuel Carneiro, 'Mania de Você' contará com Chay Suede, Nicolas Prattes, Agatha Moreira, Gabz, Adriana Esteves, Rodrigo Lombardi, Adriana Esteves, Mariana Ximenes e Eliane Giardini. O autor também é responsável por sucessos como 'Avenida Brasil', 'A Favorita', 'Da Cor do Pecado' e 'Cobras e Lagartos'.

A nova novela das 21h está prevista para iniciar 9 de setembro.

Veja trailer

O trailer mostra cenas gravadas em Angra dos Reis e já mostra indícios de um quadrado amoroso que envolverá troca de casais.

Repercussão nas redes

No X, antigo Twitter, internautas comentaram sobre o novo folhetim das 21h. "Gostei da primeira chamada, não me pareceu uma novela tão genérica e gostei que focaram bem na relação das protagonistas. Sucesso pra todo o elenco, mas Gabz me conquistou nessa chamada", escreveu um usuário.

Outro perfil elogiou a interpretação da funkeira na música 'Mania de Você'. "Eu amei que Anitta regravou “Mania de Você” de Rita Lee para a música tema de “Mania de Você”, nova novela da TV Globo", comentou outro.

Um internauta já declarou que está ansioso para a nova trama. "Agora só consigo pensar em mania de você tá feliz globo?", questionou.