'Mania de Você': Globo divulga primeiras imagens da próxima novela das 9

Próxima novela das 9 da Rede Globo, as gravações de 'Mania de Você' já começaram. O folhetim tem estreia prevista para o segundo semestre deste ano e conta com nomes como Agatha Moreira, Chay Suede, Gabz e Adriana Esteves no elenco. Imagens inéditas da trama foram apresentadas nesta quarta-feira (5), no Rio2C, evento de criatividade e mercado audiovisual realizado no Rio de Janeiro.

Escrita por João Emanuel Carneiro, autor de sucessos como Avenida Brasil, a novela começou a ser gravada nesta semana na capital carioca, em locações externas. Segundo a emissora, abriram o set de filmagem nas primeiras diárias as atrizes Gabz e Agatha Moreira, que interpretam Viola e Luma, respectivamente, e o ator Chay Suede, que dá vida ao vilão Mavi.

Legenda: Gabz e Chay Suede abriram o set de filmagem nas primeiras diárias Foto: Divulgação/Globo/Manoella Mello

Legenda: Gabz interpreta Viola Foto: Divulgação/Globo/Manoella Mello

Legenda: Agatha Moreira dá vida à personagem Luma Foto: Divulgação/Globo/Manoella Mello

Chay Suede celebrou a parceria, pela segunda vez, com João Emanuel Carneiro, e demonstrou boas expectativas sobre a trama. "Fiquei entusiasmado quando recebi o convite. E, quando tive contato com os primeiros capítulos, minhas expectativas se confirmaram. Estou muito feliz em repetir a parceria com João Emanuel, e muito animado por todas as parcerias que esse projeto irá me proporcionar", afirmou o ator.

Já Gabz comemorou a estreia como atriz em um papel principal da novela das 9. “Poder interpretar uma protagonista numa novela do João Emanuel, no horário das nove, é algo incrível. É o momento de mostrar meu trabalho para mais gente. Além de poder trabalhar com tanta gente incrível e maravilhosa”, diz Gabz.

Gravações

A próxima etapa de produção será em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Na primeira quinzena de junho, parte do elenco, equipe de direção e produção embarcam para cerca de 20 dias de gravação em diferentes ilhas da região.

Além dos quatro protagonistas – Gabz, Agatha, Chay e Nicolas Prattes – outros nomes do elenco também gravarão no local. Estão previstas cenas com Adriana Esteves, Rodrigo Lombardi, Mariana Ximenes e Eliane Giardini.