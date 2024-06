Juntos há sete anos, Caio Blat ganha homenagem de Luisa Arraes e se emociona

O ator Caio Blat recebeu uma homenagem da companheira e também atriz Luísa Arraes, nesta quarta-feira (5), durante participação no programa 'Encontro com Patrícia Poeta'. A surpresa ocorreu durante divulgação do filme "Grande Sertão", em que surge em parceria com Luisa e do qual é protagonista, com estreia marcada nos cinemas nesta quinta-feira (6).

Luisa ressaltou que Caio tem sido o maior companheiro na vida e no trabalho. "Caio, a gente se conheceu contando essa história sete anos atrás e a gente continua contando essa história. Então, é uma história que faz parte da nossa vida. Como se fosse a nossa Bíblia. E é uma honra e um privilégio trabalhar com esse cara que é tão generoso, que é tão inteligente, um ator muito inteligente, com opiniões que sempre interessam", disse ela.

Legenda: Caio Blat e Luisa Arraes estão juntos há sete anos Foto: reprodução/Gshow

Além disso, a atriz ainda ressaltou a importância de ter o companheiro em várias vertentes. "É uma alegria ter esse parceiro comigo em todos os âmbitos da minha vida", declarou.

Emocionado, Caio reforçou as características que admira em Luisa, reforçando a importância da relação dos dois na profissão e na vida pessoal. "Isso é covardia. É uma parceria fenomenal. Luísa é a maior atriz que eu já vi atuar da geração dela. É espantosa a dedicação dela", disse ele.

'Grande Sertão', que estreia esta semana nos cinemas brasileiros, é dirigido pelo pai de Luisa, Guel Arraes, em uma espécie de releitura de "Grande Sertão: Veredas" (1956), de João Guimarães Rosa (1908-1967).