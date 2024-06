Olivia Munn, de 'X-Men', relembra mastectomia dupla: 'Não me reconheci'

A atriz Olivia Munn, 43, que interpretou a personagem Psylocke, em 'X-Men', desabafou nessa terça-feira (4) sobre o diagnóstico de câncer de mama que descobriu no ano passado. Ela disse que ficou "devastada" ao se olhar no espelho após se submeter a uma mastectomia dupla.

Em entrevista ao podcast SheMD, a artista revelou que ficou desconfortável desde que os médicos disseram que seria necessário um implante maior para preencher a pele, devido à grande perda de tecido que ela sofreu. "Eu não queria ter seios grandes. Não queria que parecessem plástica", afirmou ela.

"Eu estava sozinha no meu banheiro. Olhei para eles [seios] e chorei de uma maneira que acho que nunca chorei na minha vida. [...] Fiquei devastada. Não me reconheci. Não sabia como me vestiria novamente", continuou a atriz.

'Queria poder esconder as cicatrizes'

Na entrevista, Munn disse ainda que, devido à aparência, deixou o cabelo crescer, como forma de esconder os seios grandes. "Eu queria poder esconder as cicatrizes. Quero poder esconder as laterais do implante e me sentir confortável", comentou.

Ela falou ainda sobre a possibilidade de, um dia, as pessoas esquecerem que ela fez o procedimento. "Talvez eu não diga que tive câncer, mas elas vão olhar para mim e dizer: 'Que plástica mal feita. Olhe para ela'".