Cantora Halsey revela luta contra lúpus e faz desabafo: 'Sorte de estar viva'

A cantora estadunidense Halsey, de 29 anos, lançou uma nova música, nesta terça-feira (4), relatando o tratamento contra a doença inflamatória autoimune Lúpus. Na segunda-feira (3), ela já havia anunciado o 5º álbum dela, que tem como primeiro single a canção "The End".

“A cada dois anos, o médico diz que estou doente, puxa um saco novo de truques e então eles colocam em mim. No começo era meu cérebro, depois um esqueleto com dor e não gosto de reclamar, mas peço desculpas", compartilha na letra da nova canção.

Em publicação no Instagram, escreveu: “Resumindo, tenho sorte de estar viva. Longa história, eu escrevi um álbum”. No carrossel de imagens, compartilhou momento do tratamento.

"Sério, eu me sinto uma velha senhora. Eu disse a mim mesma que me daria mais dois para ficar doente. Aos 30, vou ter um renascimento, eu não vou mais ficar doente, vou parecer super gostosa, ter muita energia, vou poder refazer meus 20 anos nos meus 30 anos". Halsey Cantora

Ela completa 30 anos no dia 29 de setembro.

Após o nascimento do filho Ender Ridley, de 3 anos, ela tem tido alguns problemas de saúde. Em 2021, relatou que o corpo dela estava "se rebelando".

Confira vídeo de 'The End'