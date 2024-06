Em meio a tratamento de câncer terminal, Isabel Veloso diz que tumor evoluiu: 'Mais inchadinho'

Isabel Veloso, de 18 anos, voltou a falar sobre seu estado de saúde nas redes sociais. Desta vez, a influenciadora comentou sobre a evolução do câncer e citou o crescimento do tumor. Paciente terminal, ela foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin e vive com um tumor que fica em volta do coração.

"Meu crescimento tumoral não está nem dentro do esperado. Está bem lento, mas já faz uns dois dias que o que tenho no meu pescoço está mais inchadinho. Ele fica bem acima da minha cicatriz. Ele está bem pequenininho, mas deu uma crescida. Um mês atrás, ele estava bem menor, mal sentia ele. Nada muito fora do controle", disse.

Isabel recebeu o diagnóstico do câncer agressivo aos 15 anos. Hoje, aos 18, ela compartilha a rotina nas redes sociais enquanto luta contra a doença. A jovem possui linfoma de Hodgkin e, no início de março, informou através do Instagram que só teria mais 6 meses de vida.

O tratamento paliativo com o uso de canabidiol, inicialmente usado para amenizar dores, acabou ajudando na contenção do crescimento do tumor e, consequentemente, estendendo aos poucos a expectativa de vida da influenciadora.

Linfoma de Hodgkin

Linfoma ou Doença de Hodgkin é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático. Segundo o Instituto Nacional do Câncer - INCA, o linfoma tem a característica de se espalhar de forma ordenada, de um grupo de linfonodos para outro grupo, por meio dos vasos linfáticos.

A doença surge quando um linfócito (célula de defesa do corpo), mais frequentemente um do tipo B, se transforma em uma célula maligna, capaz de multiplicar-se descontroladamente e disseminar-se.