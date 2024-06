Âncora do Balanço Geral pede demissão antes de apresentar programa e volta para o Paraná

O jornalista Eleandro Passaia pediu demissão da Record nesta terça-feira (4), segundo informações do portal Notícias da TV, após quase três anos no comando do programa 'Balanço Geral Manhã'. A principal motivação teria sido o cansaço com a vida acelerada de São Paulo, resultando no retorno dele para Curitiba, onde antes já havia trabalhado.

Ainda segundo o Notícias da TV, Passaia deve assumir a versão local do Tá na Hora, da Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná. A Record informou que o rompimento aconteceu em "comum acordo" e o desligamento só deve ocorrer de fato no próximo dia 15 de junho.

"A Record agradece toda a dedicação, profissionalismo e comprometimento de Eleandro Passaia nesses quase três anos de parceria com o Jornalismo da emissora e deseja sucesso em sua trajetória profissional", diz a nota da emissora.

Comando do Balanço Geral

Eleandro Passaia assumiu o 'Balanço Geral Manhã' no dia 20 de setembro de 2021, dividindo inicialmente o horário com Geraldo Luís. Já em março de 2022, ele passou a comandar o policial sozinho, onde permaneceu até abril deste ano. No mês em questão, ele voltou a compartilhar o matinal.

Willian Leite também foi promovido ao comando da apresentação, ficando no ar das 5h até as 7h, passando o bastão para Eleandro em seguida. Agora, Leite terá apoio de dois comentaristas, o jornalista Thiago Gardinali e o comandante Diógenes Lucca, para segurar o programa de quase quatro horas.

Eleandro havia sido contratado pela Record em 2021 depois de fazer barulho na audiência do Paraná, no comando do Tribuna da Massa, outro programa policial. Com a saída da Recordo, ele deve seguir para o 'Tá na Hora' paranaense.