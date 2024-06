Mãe de Djidja Cardoso tentou ser a Loira do Tchan no lugar de Carla Perez, em 1997

A vida de Cleusimar de Jesus Cardoso, de 53 anos, mãe de Djidja Cardoso, sempre esteve envolvida na busca pela fama. Quando jovem, a mulher chegou a ser Rainha do Peladão, um dos realities mais famosos de Parintins, no Amazonas, onde nasceu, e tentou até ser a nova Loira do Tchan, em 1997, na época em que sonhava com as passarelas. As informações são do jornal Extra.

Cleusimar participou do concurso feito pelo grupo baiano para preencher a vaga deixada por Carla Perez. No ano em questão, ela surgiu com cabelo descolorido, top e short verde e amarelo para dançar uma das músicas aos jurados, mas acabou parando ainda na fase eliminatória realizada em Manaus.

A página Raiz da Notícia, que teve acesso ao material impresso da época, divulgou algumas das imagens de Cleusimar no concurso. Em 1997, Djidja Cardoso tinha 5 anos e o irmão, Ademar Cardoso, tinha 3 anos.

Ainda que não tenha conseguido a carreira como dançarina, Cleusimar demonstrou habilidade na vida pública, virando Rainha do Peladão quando tinha apenas 14 anos. Além disso, também foi Sinhazinha do Boi Garantido, feito também repetido pela filha anos mais tarde.

Após a morte de Djidja, Cleusimar foi presa acusada de tráfico de drogas, associação criminosa pelo uso e comercialização da cetamina. Nas redes sociais, a mulher contava com orgulho a trajetória como empresária e dona de um salão famoso.

Legenda: Cleusimar Cardoso estava à frente de um salão de beleza, espaço também investigado nas acusações de tráfico de drogas Foto: reprodução/Instagram

"Nossa, como Deus é bom comigo o tempo todo, ganhei o concurso em 1984 quando eu tinha apenas 14 anos, nunca pensei que eu fosse chegar tão longe. Mas quando temos Deus do nosso lado tudo é possível, como a Bíblia diz: 'tudo posso naquele que me fortalece'. Filipenses 4:13, e Ele, ao longo dos anos, tem me fortalecido, construí uma família linda, amadureci, virei empresária fazendo o que mais gosto, cuidar da beleza, dirijo uma rede de salões para Deus, onde falo que lá é o jardim do Senhor, porque isso na minha vida foi um propósito dele", escreveu ela em uma das publicações.

As postagens também estão cheias de conteúdos religiosos. Cleusimar recebeu uma homenagem aos 30 anos de reinado no Peladão e aproveitou para citar o "propósito" de vida ao trabalhar com a beleza, citando próprio salão como um "Jardim do Senhor".