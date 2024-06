Neta de Anderson Leonardo nasce um mês após morte do vocalista do Molejo

Alessa Cristyne, filha de Anderson Leonardo, vocalista do Molejo que morreu em abril, deu à luz a filha Maria Alice nessa segunda-feira (3) em uma maternidade na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A notícia do nascimento foi compartilhada pelo tio da criança, Rafael Phelipe, o Rafael Molejin, também filho do artista, por meio dos Stories do Instagram nesta terça-feira (4). Na publicação, ele aparece segurando a recém-nascida no colo e deixa uma mensagem de carinho: "Neném do dindo", escreveu ele na legenda.

Durante a gravidez, Alessa publicou diversas fotos ao lado do pai como forma de homenagem. "O amor da nossa vida está chegando…", escreveu. Ela também aproveitou para comentar sobre a falta que Anderson faz na família. "Fico lembrando dos momentos felizes que marcaram a nossa história, e assim é impossível não sentir saudades de você! Pai&Filhos&Neta. Maria Alice já estava no forninho! #tbtdesaudades", disse ela no post da rede social.

Alessa relembrou ainda o momento em que Anderson soube da gravidez e do carinho que sentia pela neta. "Você me ensinou tanto... Tantas coisas, mas não me ensinou a viver sem você. Eu vou contar para a Maria Alice que ela tinha um avô incrível, que desejou e pediu tanto ela. Que ele fazia as vontades dela e passava horas conversando com ela, que me xingava quando eu reclamava que ela estava me machucando, que quando eu chegava em casa, o primeiro beijo tinha se tornado dela, depois que era o meu. Ah, Maria, eu tenho tanto para te contar do seu avô", escreveu.

Morte de Anderson Leonardo

Anderson descobriu o câncer na região inguinal, tipo raro da doença na região da virilha, no final de 2022. Em janeiro do ano seguinte, ele anunciou ter se curado da doença, mas os tratamentos foram retomados meses mais tarde, desta vez, nos testículos.

Em março, Anderson Leonardo também chegou a ficar internado na UTI para tratar um quadro de insuficiência renal. O artista faleceu no último dia 26 de abril em decorrência do câncer na região inguinal.