Pai e filho prestam homenagem a Anderson Leonardo, do Molejo: 'me sinto triste'

O pai e o filho de Anderson Leonardo, do grupo Molejo, prestaram homenagem ao cantor, que será sepultado neste domingo (28). Nas redes sociais, eles lembraram o legado de Molejão, como era conhecido, que lutava contra um câncer.

Bira Haway, produtor musical e pai do cantor, destacou que o talento do filho vai “abraçar” muitas gerações.

“Filho, sua alma foi recolhida com nobreza, me sinto triste por não mais te abraçar; mais meu conforto e meu orgulho é ter sido seu pai e ter te tornado um ícone, um profissional completo, um pai maravilhoso para os seus, um filho sensacional, um amigo extraordinário e principalmente pelo ser humano iluminado e inesquecível", escreveu.

“Te amo meu filho, meu amigo, meu companheiro. Divirta-se aí em cima, meu amor por ti é eterno! “, concluiu Bira.

Legenda: Bira Haway postou texto emocionado sobre o filho Foto: Reprodução/Instagram

Já o filho de Anderson e mestre de bateria da escola de samba Lins Imperial, Leozinho Bradock, compartilhou uma foto antiga no colo do pai.

“Pra sempre estarei no seu colo. Te amo muito, e pode ter certeza que o teu filho está aqui pra seguir tudo aquilo que me foi ensinado por ti. Papai é Pelé!”, disse na legenda.

Rafael Phelipe, outro filho de Anderson, repostou mensagens de amigos que se solidarizaram com a perda.

O vocalista do Molejo estava internado em um hospital particular e tratava um câncer inguinal desde 2022. Ele faleceu na última sexta-feira (26).

Velório e sepultamento

O velório do cantor ocorre na manhã deste domingo (28), no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O sepultamento deve acontecer às 16h.

Nascido no Rio, Anderson foi um dos fundadores do grupo Molejo, ao lado de Andrezinho, Claumirzinho, Lúcio Nascimento, Robson Calazans e Jimmy Batera.

Em sua trajetória, o cantor ficou conhecido nacionalmente por hits como "Cilada", "Brincadeira de Criança", "Dança da Vassoura" e "Clínica Geral".