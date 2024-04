Equipe do grupo Molejo é furtada no dia da morte de Anderson Leonardo

Funcionários do grupo Molejo foram vítimas de furto nessa sexta-feira (26), data marcada pela morte do vocalista da banda, Anderson Leonardo. A ação teria prejudicado o contato da equipe com a imprensa.

Em publicação nas redes sociais, a assessoria do grupo confirmou a informação: “Infelizmente, fomos vítimas de um assalto hoje, resultando na interrupção de nossas comunicações”.

Na nota, a equipe também pediu a compreensão dos fãs e da imprensa enquanto a situação é resolvida. “Neste momento, estamos em processo de recuperação e retomada das nossas operações”, afirmou a assessoria.

De acordo com informações do g1, um dos carros da equipe foi invadido durante a ação criminosa. Outros detalhes do furto ainda não foram divulgados.

FALECIMENTO DE ANDERSON LEONARDO

Horas antes de comunicar o crime, a assessoria de imprensa do grupo veio a público confirmar a morte do vocalista Anderson Leonardo. O artista estava internado em um hospital no Rio de Janeiro desde fevereiro, tratando um câncer na região inguinal.

Convivendo com o diagnóstico da doença há quase dois anos, o músico foi transferido para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital no final de março para tratar um quadro de insuficiência renal.

Na última sexta-feira (26), Anderson apresentou uma piora no estado de saúde e seu quadro passou a ser considerado “gravíssimo".