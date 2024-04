Famosos lamentam morte de Anderson Leonardo, vocalista do Grupo Molejo

A morte de Anderson Leonardo foi confirmada nesta sexta-feira (26) por meio de comunicado no perfil oficial do grupo Molejo no Instagram e, desde então, famosos e amigos próximos do artista usaram as redes sociais para lamentar a partida. O artista passava por um tratamento de um câncer na região inguinal desde 2022, além de ter sido internado com um quadro de insuficiência renal.

A piora no quadro de saúde do artista foi registrada ainda nesta sexta-feira (26), com a confirmação da morte horas depois. O cantor estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Nos comentários da publicação oficial, cantores como Dudu Nobre e Xanddy lamentaram a morte, citando a saudade deixada pela partida do cantor. "Meu irmão, meu amigo, meu parceiro. Você foi um dos caras mais incríveis que conheci, vai na fé, meu amigo. Vamos sempre lembrar da sua alegria e do quanto você era uma pessoa fantástica", declarou Dudu Nobre.

Compadre Washington e Waguinho, por exemplo, comentaram com emojis de tristeza na publicação, fazendo coro aos demais lamentos. Assim como eles, o ator Thiago Martins também citou poucas palavras, mas demonstrou a tristeza com a morte: 'ah, não', escreveu.

O casal Carla Perez e Xanddy demonstrou proximidade com Anderson Leonardo, orando pela partida do artista. "Que o nosso querido amigo e amado Anderson descanse em paz. Nunca esqueceremos da própria alegria em forma de gente. Que o Senhor console todos os familiares, amigos e fãs", escreveu Carla.

"Que Deus o receba, meu amigo! Alegra esse céu aí porque aqui a saudade já tá doendo forte!… - Veja mais em", complementou Xanddy. O grupo Di Propósito, além de Buchecha e Mahmundi, também deixaram as condolências na publicação do Instagram.