Thamiris deve ser a próxima eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 25, reality show da TV Globo, nesta terça-feira (10). Segundo enquete realizada pelo Diário do Nordeste, a participante pode sair do programa com 68,3% dos votos.

Na sequência, aparece Aline, com 24,9% dos votos do levantamento, seguida de Vinicius, com apenas 6,8%. Vale lembrar que os votos desta enquete não interferem no resultado oficial do programa.

Veja a parcial da enquete

Legenda: Conforme a enquete, Aine e Vinicius devem permanecer no reality Foto: Reprodução

O resultado do paredão será anunciado ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite de terça-feira.

Veja também Zoeira Enquete BBB 25: Aline, Thamiris ou Vinícius? Vote em quem deve sair no Paredão do reality Zoeira Ingrid Guimarães denuncia 'abuso moral' e 'ameaças' de funcionários de companhia durante voo

COMO FOI A FORMAÇÃO DO PAREDÃO?

A formação do paredão começou com o Big Fone, que foi atendido por Daniele Hypólito neste domingo. A ginasta recebeu o benefício de ir para a Loja Misteriosa e comprou o Poder do Dois, que garantiu voto com peso duplo na votação da casa.

Na dinâmica, o Anjo, Joselma, imunizou o genro, Guilherme, e o Líder, Maike, decidiu colocar Vinícius na berlinda.

Em seguida, foi iniciada a votação no confessionário.

Diego votou em Thamiris

Vilma votou em Diego

Aline votou em Thamiris

João Pedro votou em Daniele

Gracyanne votou em Aline

Vitória votou em Thamiris

Thamiris votou em Joselma

Eva votou em Daniele

Guilherme votou em Thamiris

Renata votou em Daniele

Joselma votou em Thamiris

Vinícius votou em Thamiris

João Gabriel votou em Diego

Daniele votou em Thamiris (peso 2)

Por ser a mais votada pela Casa, com oito votos, Thamiris foi indicada ao Paredão, mas teve direito a um contragolpe. Ela escolheu puxar Aline.

Aline também teve direito a um contragolpe e puxou Gracyanne.

PROVA BATE E VOLTA

Disputaram o Bate e Volta Thamiris, Aline e Gracyanne. As três sisters tiveram que disputar uma prova de tiro ao alvo com diferentes pontuações.

Gracyanne conseguiu fazer a maior quantidade de pontos e escapou do Paredão.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.