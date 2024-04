Anderson Leonardo era sobrinho de Elza Soares e havia explicado porque não falava do parentesco

Anderson Leonardo, vocalista do Molejo que morreu na última sexta-feira (26) vítima de um câncer, era filho do compositor e percussionista Ubirajara de Souza, conhecido como Bira Haway, e sobrinho de Elza Soares.

A tia foi uma forte referência na vida musical do sobrinho, que em 2020 já havia relatado em entrevista sobre Elza ter incentivado sua carreira. Foi ela quem conversou com o pai de Anderson sobre inseri-lo no meio musical.

Veja também É Hit Equipe do grupo Molejo é furtada no dia da morte de Anderson Leonardo É Hit Relembre polêmica entre Anderson Leonardo e MC Maylon, que envolveu acusação de estupro

Conselhos

Na entrevista, Anderson contou que recebia conselhos da tia. "Você precisa ser responsável, ensaiar bastante, treinar bastante, ouvir bastante", dizia Elza ao cantor.

Ainda durante a entrevista, ele explicou o motivo de manter o parentesco dos dois em segredo. "Só fui dizer que era sobrinho dela quando eu estava conhecido com o Molejo. Eu sempre gostei mesmo de estar ali na minha luta".

Anderson reforçou que sempre sentiu orgulho de seu parentesco com Elza, mas queria trilhar os próprios caminhos.