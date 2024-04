Relembre polêmica entre Anderson Leonardo e MC Maylon, que envolveu acusação de estupro

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, que faleceu nesta sexta-feira (26) em decorrência de um câncer na região inguinal, teve uma trajetória marcada por polêmicas, sendo uma delas uma acusação de estupro.

O dançarino MC Maylon acusou o vocalista do Molejo de tê-lo violentado em um motel em Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no dia 11 de dezembro de 2020. Após um inquérito policial ser instaurado, eles prestaram depoimento em março de 2021 na 33ª Delegacia Policial de Realengo.

Durante a declaração, MC Maylon relatou novamente que teria sido estuprado pelo cantor Anderson Leonardo, alegação que foi refutada pelo artista diante das perguntas.

Relato de Anderson

Segundo o integrante do grupo Molejo, toda a relação com Maylon teria sido consentida. Durante o depoimento, ele afirmou que os dois teriam trocado mensagens no dia 11 de dezembro, oficializando o encontro em um clube na Taquara, também na Zona Oeste do Rio, para depois irem a um motel.

No relato, o artista deu detalhes do ocorrido, explicitando o conteúdo discutido entre os dois. Além disso, afirmou que eles teriam trocado carícias no carro e, logo após a entrada no apartamento do motel, teriam praticado o ato sexual deliberadamente.

Ainda no depoimento, Anderson negou as acusações de agressão, disse não ter recebido de Maylon a informação sobre a virgindade do dançarino e alegou não ter ocorrido nenhuma manifestação diferente do consensual.

Versão do MC Maylon

Questionado da mesma forma de Anderson, Maylon voltou a relatar o que já havia sido contado em depoimentos anteriores. Segundo o jovem, Anderson teria feito um convite para uma reunião profissional, com o intuito de falar sobre possíveis passos para uma carreira artística.

Durante a acareação, ele disse não saber o local para onde os dois estavam indo em dezembro, também relatando que o pagodeiro teria desligado o celular dele quando entraram no quarto do motel.

Maycon Douglas Porto do Nascimento Adão, nome real de MC Maylon, disse ter sido agredido com tapas e empurrões. Também comentou não ter tido a reação de revidar por conta do choque com a situação, além de ter relatado desmaio após sentir fortes dores durante a relação.

Outros depoimentos

Na quarta (17), não só Anderson e Maylon foram ouvidos na delegacia. Outras sete pessoas também participaram dos depoimentos para o inquérito, como foi o caso da cantora Vanessa Auzier Souza de Oliveira.

Ela afirmou ter estado em um show com o dançarino na Barra da Tijuca, cerca de menos de 24 horas após o ocorrido. Segundo Vanessa, MC Maylon não teria transparecido sinais traumáticos ou de tristeza.

Enquanto isso, a irmã de Anderson, Riane de Oliveira Almeida, também resolveu comentar sobre a mesma ocasião. Para ela, que também teria visto Maylon no recinto, ele chegou a dançar no show e não teria reclamado de dores.