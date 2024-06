Sandra Annenberg revela que assédio sexual a fez desistir da carreira de atriz

A jornalista Sandra Annenberg, de 56 anos, revelou que sofreu assédio sexual no início da carreira de atriz. Em entrevista ao Mamilos Podcast, disse que perdeu oportunidades na televisão brasileira, durante as décadas de 1980 e 1990, por não aceitar as investidas dos assediadores.

"Eu enfrentei assédio sexual, enfrentei uma competição muito cedo, enfrentei um espaço que para você conseguir conquistar o seu tem que jogar um jogo que não é legal", afirmou Sandra.

Em 1989, ela participou da novela Pacto de Sangue, e chegou a ser confirmada para outra produção, mas foi afastada posteriormente. No podcast, não especificou qual era a novela.

"O fato é que não joguei esse jogo e eu não sei muito bem como eu consegui trilhar o meu caminho sem fazer parte de um time que jogava um jogo de interesse, de troca, dentro do assédio sexual também". Sandra Annenberg Jornalista

"Talvez eu tivesse ido mais longe muito rápido se eu tivesse concordado em fazer parte da turma e eu perdi espaço por isso, fui cortada do elenco de uma novela porque não cedi", acrescentou.