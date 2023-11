Sandra Annenberg vai parar no hospital após ter reação grave ao pisar em taturana

Sandra Annenberg pisou em uma taturana e teve uma reação grave que a fez parar no hospital. O caso aconteceu nessa quinta-feira (16). Segundo a jornalista, que já se encontra bem, ela sentiu queimação e uma dor lancinante no pé após pisar na lagarta. "Eu só sentia dor", desabafou.

"Alguém sabe que bicho é esse? Pisei nele e meu pé está pegando fogo. Uma dor insuportável. Socorro", escreveu a apresentadora nessa quinta em seu perfil no Instagram. Nos comentários, seguidores orientaram buscar ajuda médica. "Corre pra UPA [Unidade de Pronto Atendimento]", escreveu uma. "Pode ir pra emergência", sugeriu outro.

Na postagem, o influenciador digital e biólogo Fabiano Soares explicou que as cerdas do animal têm uma toxina que pode desencadear uma série de reações dolorosas. "Para remoção das cerdas da pele, dá para utilizar uma fita adesiva e, em seguida, lavar com água e sabão. Para alívio da dor, você pode utilizar pomada com analgésico e, em alguns casos, com anti-histamínico. Lembrando que, se piorar, melhor procurar atendimento médico", escreveu.

Pouco tempo depois, Sandra publicou uma foto nos 'Stories' em que aparece numa maca, tomando remédio na veia.

Jornalista tranquiliza seguidores

Nesta sexta-feira (17), a jornalista publicou um vídeo para tranquilizar seus seguidores. "Vou começar pelo fim: estou ótima, estou bem, sem dor nenhuma. Passou", adiantou. Depois, ela explicou que o animal estava na porta de sua casa e que a dor escalonou com o tempo. "Comecei a gritar de dor. Ardia, queimava", contou.

No hospital, a jornalista recebeu o tratamento adequado e melhorou. "Soube que nessa época de extremo calor é a época em que elas [taturanas] se reproduzem, crescem, e, depois, viram uma mariposa", explicou.