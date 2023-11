Sandra Annenberg comenta aparição na Parada LGBT

A jornalista e apresentadora Sandra Annenberg, de 55 anos, falou em entrevista à Revista Quem sobre quando surgiu na parada do orgulho LGBTQIAPN+, em junho deste ano, ao lado do marido e repórter Ernesto Paglia, 64, e da filha Elisa, 20.

"Apoio todas as causas dos direitos humanos, dos direitos de todas as comunidades, de todos os gêneros, de todas as cores e etnias. Acho que as pessoas precisam respeitar o outro", disse Sandra.

"Acho que cada um tem que ser feliz do jeito que for e do jeito que quiser ser. Eu jamais vou legislar sobre o outro, sobre o corpo do outro, sobre o prazer do outro. Cada um sabe de si. Só quero que as pessoas sejam felizes, mas sejam bem resolvidas", complementou a apresentadora do Globo Repórter.

Relembre

Sandra Annenberg prestigiou a 27ª edição em São Paulo da Parada acompanhada da família: o repórter Ernesto Paglia e da filha, Elisa Annenberg Paglia. Na ocasião, ela fez uso da linguagem neutra e sofreu ataques nos comentários.

Sobre a orientação sexual da filha, ela diz que não tem que aceitar nada. "Você é você e eu sou eu. Foi sempre assim com ela e com todo mundo. Eu só quero que ela seja feliz. Eu não tenho nada a ver com a sexualidade de ninguém, com o gosto e as vontades", finalizou.