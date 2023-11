Brooke Shields, atriz de 'A Lagoa Azul', fala de convulsão e internação em UTI

Brooke Shields, a eterna menina-moça do filme "A Lagoa Azul" (1980), fez uma revelação assustadora sobre um grave problema de saúde que teve em setembro deste ano, em entrevista nessa quarta-feira (1) que repercutiu no Daily Mail.

A atriz, de 58 anos, estava do lado de fora de um restaurante em Nova York, distraída, quando, de repente, teve uma crise de convulsão. A situação foi chocante, revelou. Ela caiu de cabeça na parede e começou a babar, antes de ser levada às pressas a um hospital.

A estrela explicou que a convulsão ocorreu porque ela estava bebendo muita água antes de sua apresentação musical no Café Carlyle e ficou com baixo teor de sódio.

"Eu estava esperando um Uber. Eu desço até o final da escada e começo a ficar estranha, e [as pessoas com quem eu estava] disseram: 'Você está bem?' Entro no restaurante L'Artusi e vou até o sommelier que acabou de reservar uma hora para assistir ao meu ensaio. Duas mulheres vêm até mim, eu não as conheço. Tudo começa a ficar preto."