Após quebrar o pé, Fátima Bernardes deve iniciar gravações de ‘The Voice Brasil’ de muletas

Fátima Bernardes sofreu uma lesão no pé às vésperas do início das gravações da próxima temporada do "The Voice Brasil". A apresentadora, no entanto, não pretende se afastar do reality show, mostrando profissionalismo extremo.

Ela vai estar diante das câmeras, nas primeiras tomadas da atração, seja na cadeira de rodas ou com o auxílio de muletas, dependendo do esquema de acessibilidade que a Rede Globo deve implementar.

Segundo informações obtidas pelo site Notícias da TV, as gravações das audições às cegas estão agendadas para as próximas segunda-feira (6) e terça-feira (7). A emissora decidiu prosseguir com o cronograma criado e está tomando as medidas necessárias para garantir que Fátima possa continuar seu trabalho de forma adequada.

Embora tenha havido discussões sobre outra pessoa substituir a apresentadora temporariamente, a jornalista fincou o pé e decidiu permanecer no projeto, demonstrando grande entusiasmo pela temporada que se inicia. Ainda de acordo com o site, Creso Eduardo Macedo, diretor artístico do programa, apoiou a decisão da famosa.

Antes das audições, Fátima está programada para realizar entrevistas com os participantes no domingo (5). Ela já havia iniciado oficialmente os trabalhos da temporada na semana passada e está comprometida em continuar entregando o seu melhor para a audiência.