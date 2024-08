Manu Gavassi admite erro por ter acusado Juliette de plágio: 'Não foi culpa dela'

A cantora Manu Gavassi voltou a comentar sobre um tema polêmico que ganhou repercussão em agosto do ano passado. Durante o programa 'De Frente Com Blogueirinha', do Youtube, na última segunda-feira (5), a ex-BBB admitiu que Juliette não a plagiou no clipe de "Quase Não Namoro, parceria da paraibana com Marina Sena. "Não foi plágio! Houveram semelhanças, mas não foi culpa dela, foi culpa do designer", garantiu a artista.

À época do lançamento do clipe em 2023, Manu revelou para as apresentadoras Titi Müller e Marimoon as características e estéticas parecidas entre os dois trabalhos. A atriz confessou ter ficado chateada quando os fãs começaram a fazer comparações com seu clipe "Gracinha", lançado em 2021. Segundo ela, Juliette foi respeitosa e a ligou antes de toda a repercussão começar.

"Quando vi a capa, eu fiquei, sim, chateada. A Juliette é uma pessoa maravilhosa, eu amo muito a Ju. Ela me ligou antes de tudo sair, o que foi de uma decência, uma classe, uma elegância, de um caráter que poucas pessoas têm nesse meio", ressaltou na época.

No 'De Frente Com Blogueirinha', Manu relembrou o caso e comentou sobre a mudança de opinião do apontado plágio, citanto os verdadeiros culpados pela confusão.

'Fiz um escândalo ridículo'

Então, Blogueirinha alfinetou Gavassi afirmando que a música "Áudio de desculpas", lançada pelas artistas em 2019, teria inspirado "Gracinha".

"Ou seja, eu me plagiei, e depois fiz um escândalo ridículo. Sendo que eu que tinha feito o próprio plágio", disse Manu. Ela ressaltou que a fonte utilizada nos projetos é "aberta" e qualquer artista pode usar.

"Não acho que foi plágio, de jeito nenhum. Mas, eu acho que existe uma linha tênue entre essas semelhanças. A equipe que trabalha e o que a gente respeita e o que a gente ignora. Muito coisa é parecida e eu não sou o alecrim dourado, dona da propriedade intelectual de tudo, eu entendo isso. Mas enfim, falei o que eu queria falar na época", concluiu.