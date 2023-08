Manu Gavassi fala sobre semelhanças entre 'Gracinha' com o clipe de Juliette: 'fiquei chateada'

A cantora Manu Gavassi comentou sobre as semelhanças entre o seu clipe, "Gracinha", com o clipe de "Quase Não Namoro", lançado recentemente por Juliette em parceria com Marina Sena.

Em teaser divulgado no episódio de estreia da 2ª temporada do "Acessíveis Cast", que vai ao ar nesta quinta-feira (31), a artista revela para as apresentadoras Titi Müller e Marimoon as características e estéticas parecidas entre os dois trabalhos.

A atriz confessou ter ficado chateada quando os fãs começaram a fazer comparações com "Gracinha", que foi lançado em 2021. Apesar disso, Manu enaltece o que a vencedora do BBB 21 vem entregando na música brasileira. Segundo ela, Juliette foi respeitosa e a ligou antes de toda a repercussão começar.

"Quando vi a capa, eu fiquei, sim, chateada. A Juliette é uma pessoa maravilhosa, eu amo muito a Ju. Ela me ligou antes de tudo sair, o que foi de uma decência, uma classe, uma elegância, de um caráter que poucas pessoas têm nesse meio", ressaltou.

Veja clipes

Manu ressaltou as dificuldades em fazer um trabalho original. "Sobre a equipe, tenho algumas coisas a falar", apontou. "Não tem como não prestar atenção ao que os outros profissionais da sua área estão fazendo em um mercado tão pequeno. Olhar para o lado, ver o que está acontecendo e cada uma respeitar a outra. Assim, eu acho bonito [...]. Ser original dá trabalho, mas é legal", ponderou.