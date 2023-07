Juliette lança álbum novo e fala da relação com Anitta: 'Minha irmã'

Em palco no estúdio do Fantástico, a artista e ex-BBB Juliette Freire cantou prévias de músicas do novo álbum dela, chamado "Ciclone". Durante o programa da TV Globo, neste domingo (23), ainda comentou sobre a relação com Anitta, negando os boatos de que as duas teriam um relacionamento amoroso.

"Conheci a família dela quando saí do BBB. Me apaixonei pela família, pela história, por tudo isso. Ela é minha irmã, as pessoas estavam 'maldando', mas a gente é irmã", declarou.

Já sobre o novo álbum, explicou que as músicas celebram outros lados dela. "Todas as minhas facetas. Cada música vai ter um pedaço de mim, como um ciclone, que passa varrendo tudo e constrói novamente".

No programa, cantou quatro músicas: Tengo, Xodó, Sai da Frente e Quase não Namoro.

Fama após o Big Brother Brasil

Em entrevista ao Fantástico, ainda relembrou as turbulências que viveu logo após vencer o Big Brother Brasil 21, e desabafou sobre como está a relação com o público dois anos depois.

"Continuo no furacão, mas dessa vez estou no comando. Antes eu era levada por tudo muito rápido, tinha muito medo, falta de experiência", afirmou.

No primeiro ano da carreira como cantora, Juliette se apresentou ao lado de diversos artistas já consagrados na música brasileira, como Gilberto Gil, Elba Ramalho, Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Chico César e Wesley Safadão.

"Eu ficava em êxtase. Tive que controlar o meu emocional", revelou a artista.