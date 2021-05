Juliette vence o BBB 21 com 90,15% dos votos e ganha R$ 1,5 milhão; veja como foi a final

Com 90,15% dos votos, Juliette Freire é a grande vencedora do Big Brother Brasil (BBB) 21. A paraibana se consagrou campeã na noite desta terça-feira (4) e ganhou R$ 1,5 milhão e um carro zero km.

Enquete realizada pelo Diário do Nordeste havia antecipado a vitória da maquiadora natural de Campina Grande, na Paraíba.

Legenda: Momento do anúncio da campeã Foto: Reprodução/Tv Globo

O 2º e o 3º lugar do reality ficaram com Camilla de Lucas (5,23%) e Fiuk (4,62%) levando para casa R$ 150 mil e R$ 50 mil, respectivamente.

Realizada no 100º dia de confinamento, a final do BBB 21 contou com a participação de ex-brothers da edição e teve show dos participantes "Camarote". Karol Conká, Pocah, Projota e Rodolffo (com Israel), fizeram a festa do último episódio.

Lucas Penteado retorna no show final do BBB 21

Lucas Penteado apareceu de surpresa para cantar com o Projota e emocionou todos. O ex-participante desistiu do BBB 21 na segunda semana do reality após conflitos com outros no programa.

Legenda: Lucas apareceu de surpresa na final Foto: Reprodução/Globoplay

Um espaço especial foi montado no grama e Camilla, Fiuk e Juliette acompanharam todo o programa. A edição preparou VTs.da trajetória do brothers e ainda vídeos com memes.

Durante a final, Tiago Leifert avisou ao trio de finalistas da morte de Paulo Gustavo. O humorista faleceu por complicações pela Covid-19 na noite desta terça. O apresentador também revelou algumas informações externas e do período de confinamento.

Trajetória de Juliette no BBB 21

Participante emblemática e presente na maioria das narrativas do BBB 21, Juliette se consagrou como um fenômeno dentro e fora da "casa mais vigiada do Brasil". Ela sai do reality com mais de 23 milhões de seguidores no Instagram.

Legenda: Nas redes, Juliette é fenômeno de engajamento Foto: reprodução/Instagram

Um começo de jogo difícil fez a paraibana cair nas graças do Brasl. Mas, nem sempre foi assim. O flerte com Fiuk fez Juliette ser taxada como inconveniente e insistente. Logo ao entrar na casa principal e encontrar todos os jogadores, mais um baque.

A sister, por seu jeito expansivo e voz alta, não conseguiu ser entendida pela maioria dos participantes. Ela foi alvo de diversos ataques e tramas por parte do conhecido "grupão de vilões".

No entanto, o fenômeno Juliette se formou com a mesma facilidade nas primeiras semanas de reality show. Enquanto sofria com o isolamento dos colegas de competição, Juliette foi questionada pelo sotaque, pelas brincadeiras na casa e até mesmo pela inteligência.

Milhões de fãs se compadeceram com a situação de Juliette e uma legião de apoiadores, chamados "cactos", em referência à nordestinidade da paraibana, se formou.

Alianças, decepções e jogo

Juliette fez parte do famoso "G3", junto de Gil e Sarah (que depois se desmontou bruscamente), protagonizou amizade conturbada com Viih Tube e chegou a virar alvo novamente nos Jogos da Discórdia.

Do meio pro fim do reality, uma aliança e amizade forte com Camilla de Lucas, 3ª colocada, entrou para a história do BBB 21. O flerte com Fiuk, tão criticado no início, retornou com todas as forças. A dupla teve até um casamento falso celebrado por Camilla.

Já no jogo, a sorte de Juliette não era a mesma que tinha com o público brasileiro. Apesar de ter chegado perto do final de diversas provas de resistência, ela só foi líder na última dinâmica do programa.

Juliette nunca foi anjo e encontrou dificuldade em ir bem em atividades especiais e outros jogos.