Juliette será a campeã do BBB 21, aponta resultado final da enquete do Diário do Nordeste

A final do BBB 21 terminará com uma grande vencedora: Juliette Freire. Pelo menos é isso que mostra o resultado oficial da enquete do Diário do Nordeste, apontando 67,9% das intenções de voto na paraibana nesta terça-feira (4).

Ao todo, a maquiadora, que virou fenômeno das redes sociais ao longo do programa, recebeu mais de 27 mil do total de 39 mil votos da enquete.

Legenda: Juliette aparece com alta porcentagem na 1ª colocação Foto: Reprodução

No pódio

Enquanto isso, Fiuk e Camilla de Lucas devem aparecer na 2ª e na 3ª colocação do pódio, respectivamente. O cantor que, surpreendentemente, chegou à final após prova de resistência, deve levar o prêmio do segundo lugar com 25,3% dos votos.

Já a influenciadora Camilla de Lucas deve ficar com 6,8% dos cliques do público do Big Brother Brasil 21. Ela, que é amiga de Juliette, adquiriu vaga na final após paredão acirrado com o economista Gilberto.

Em números, Fiuk levou pouco mais de 10 mil votos dos leitores do Diário do Nordeste, enquanto Camilla recebeu cerca de 2,7 mil votos.

Final do BBB 21

Para consagrar o BBB 21, o show da final trará de volta os cantores que participaram da edição como atrações musicais. Karol Conká, Projota, Rodolffo (com Israel) e Pocah farão shows ao vivo.

A festa acontecerá diretamente do gramado da "casa mais vigiada do Brasil", de onde, inclusive, pela primeira vez na história do BBB, Tiago Leifert apresentará a final. Enquanto isso, os finalistas não ficarão de fora e poderão acompanhar tudo.

Que horas começa o BBB

A grande final do Big Brother Brasil começa depois da novela Império, às 22h20, segundo a TV Globo.