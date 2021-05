Final do BBB 21 terá shows de ex-participantes, retrospectiva e promessa de recordes

Uma das edições mais emblemáticas do Big Brother Brasil (BBB) chega ao fim nesta terça-feira (4). A final do BBB 21 tem Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette na disputa por R$ 1,5 milhão e contará com shows de ex-participantes, além da clássica retrospectiva e VTs especiais.

A grande promessa para o programa desta terça é, também, de recordes. Nesta edição, os números de votação e as porcentagens de rejeição bateram nas alturas. Coroação do vencedor promete emoção e disputa de torcidas.

Enquete realizada pelo Diário do Nordeste, inclusive, aponta vitória disparada da paraibana Juliette Freire, com mais de 70% dos votos. Fiuk e Camilla de Lucas aparecem com 23% e 5% dos votos, respectivamente.

VOTE NA ÚLTIMA ENQUETE:

Que dia será a final do BBB 21?

A final do BBB 21 será nesta terça-feira, dia 4 de maio. A edição deste ano foi a mais longa da história do programa, com 100 dias.

Show da final do BBB 21

O show da final do BBB 21 trará de volta rostos conhecidos do elenco como atrações. Os ex-participantes "Camarote", Karol Conká, Projota, Rodolffo (com Israel) e Pocah farão shows ao vivo.

Festa acontece diretamente do gramado da "casa mais vigiada do Brasil", de onde, inclusive, pela primeira vez na história do BBB, Tiago Leifert apresentará a final. Os finalistas poderão acompanhar tudo.

Como votar no BBB 21?

A votação para escolher o vencedor do BBB 21 é feita somente no site oficial do programa, no Gshow.

Vencedor do BBB com maior porcentagem

O vencedor o BBB com maior porcentagem foi Fael Cordeiro, no BBB 12, quando ele ganhou a edição com 92% dos votos. O recorde anterior era de Diego Alemão, no BBB 7, com 91%.

Já o ganhador com menor porcentagem foi Max Porto, que levou R$ 1,5 milhão com 34,85% dos votos, no BBB 9.