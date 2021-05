Juliette será a vencedora do BBB 21, aponta resultado parcial de enquete do Diário do Nordeste

No que depende dos espectadores do BBB 21, a paraibana Juliette será a grande vencedora nesta terça-feira (4). Pelo menos é isso que aponta o resultado parcial da enquete realizada pelo Diário do Nordeste sobre quem deve ganhar o reality show.

Juliette, Fiuk e Camilla

Até o momento, cerca de nove mil votos já foram computados e a maquiadora recebeu 73% deles. Em números detalhados, Juliette possui mais de seis mil votos apenas para ela no levantamento.

Legenda: Juliette aparece com 73% dos votos

Enquanto isso, para a surpresa dos fãs do programa, o cantor Fiuk aparece na segunda colocação, com pouco mais de 21% dos votos. Na disputa com Camilla de Lucas, a voz de 'Amor da minha vida' recebeu quase dois mil cliques.

Legenda: Fiuk e Camila devem conseguir 2º e 3º lugar, respectivamente Foto: reprodução/Gshow

Já a influenciadora carioca, que derrubou Gilberto no último paredão da temporada, deve ficar com apenas 5,9% dos votos do público da atração televisiva. No total, apenas 535 votos foram para Camilla. No entanto, vale lembrar, o resultado da pesquisa não influencia nos rumos do programa.

Formação da final

Após a eliminação de Gilberto, que deixou o BBB 21 com 50,87% dos votos do programa, Camilla, Fiuk e Juliette foram consagrados na disputa final.

O vencedor ou vencedora do programa será anunciado na terça (4), em meio a apresentações musicais dos ex-participantes "Camarote", Karol Conká, Projota, Rodolffo (com Israel) e Pocah.