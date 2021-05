Gilberto foi o 16ª eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 21 na noite desta terça-feira (27). O economista levou 50,87% dos votos do público. Votação foi acirrada.

Camilla de Lucas e Juliette, que disputavam o paredão com Camilla, tiveram 47,65% e 1,48% de votos e vão direto para a grande final na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, junto com Fiuk.

Enquete do Diário do Nordeste apontou a saída de Camilla de Lucas, mas a influenciadora levou a melhor no último paredão do reality show.