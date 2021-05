Camilla de Lucas será eliminada do BBB 21, aponta resultado da enquete do Diário do Nordeste

A influenciadora Camilla de Lucas deve ser a última eliminada do BBB 21, com cerca de 63% dos votos, em paredão que será definido neste domingo (2), como aponta o resultado final da enquete do Diário do Nordeste. Sister disputa berlinda com Juliette e Gilberto.

Com isso, Juliette e Gil, que terminaram a enquete com 22,4% e 14,6%, devem se juntar a Fiuk para disputar a grande final do reality show, que acontece na próxima terça-feira (4) e define para quem vai o prêmio de R$ 1,5 milhão.

VEJA O RESULTADO:

Legenda: Camilla teve o maior índice de rejeição no levantamento Foto: Reprodução

Ao todo, quase 60 mil votos foram computados no levantamento até às 19h desta terça-feira (27). No entanto, vale lembrar, o resultado mostrado nesta matéria não interfere na saída definitiva de um participante do Big Brother Brasil. Paredão terá definição em programa ao vivo hoje.