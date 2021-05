Wesley Safadão diz não gostar da ideia de Gilberto ganhar BBB 21 após festa

Após o BBB 21 transmitir show virtual de Wesley Safadão, na madrugada deste domingo (2), o cantor cearense resolveu falar sobre a torcida pela sister Juliette. Além disso, o forrozeiro comentou que não deseja a vitória de GIlberto no reality.

"Eu realmente me posicionei pela permanência de Ju e Gil na casa. Ele tem todo o direito de não gostar de mim ou do meu trabalho, da mesma forma que eu tenho o direito de não gostar da ideia dele ganhar o BBB e torcer desde sempre pra Juliette, kkk e tá tudo bem!", publicou no Twitter, o cantor Wesley Safadão.

Vote em quem você quer eliminar:

inter@

Ainda na madrugada, um vídeo de uma conversa entre Gilberto e Fiuk viralizou na internet. Ao final da execução da música "Ar-condicionado no 15", o pernambucano balançou a cabeça em negação para o brother e disse: "nada contra".

Veja trecho:



Desde o início do programa, o cantor Wesley Safadão é um dos nomes da música assíduo nas redes sociais com postagens em apoio a paraibana Juliette. A advogada já ganhou músicas de nomes como Carlinhos Brown e Rafa Almeida, filho de Solange Almeida. .

Camilla de Lucas, Gilberto e Juliette disputam vaga na final. Neste domingo, um deles deixará o reality.