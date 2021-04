Música de Carlinhos Brown para Juliette, do BBB 21, é lançada; confira

"Juliette, Mon Amour", música de Carlinhos Brown feita para Juliette Freire, participante do Big Brother Brasil (BBB) 21, foi lançada nas plataformas digitais nesta sexta-feira (30). Canção homenageia a paraibana, que se declarou fã do cantor.

A sister compartilhou com seus colegas de confinamentos, há algumas semanas, que mandou uma mensagem no Instagram para Carlinhos. O técnico do "The Voice" foi à procura da mensagem e a compartilhou nas redes sociais.

ESCUTE "JULIETTE, MON AMOUR":

A resposta do cantor veio em forma de versos carinhosos para Juliette. "Juliette, mon amour, I love you. Eu te amo de paixão. Te espero para um abraço, fora da televisão".

O vídeo da letra oficial da canção, publicado no YouTube, mostra ilustrações de imagens de Juliette dentro do BBB 21. Imagens de cactos, que viraram a marca registrada da advogada e maquiadora, também estão presentes.

Legenda: Carlinhos Brown fala sobre música Foto: Reprodução/Instagram