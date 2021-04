Carlinhos Brown lançará música inspirada em Juliette do BBB 21 na próxima sexta-feira (30)

Uma das favoritas ao prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB 21, a advogada e maquiadora Juliette Freire ganhará uma música na voz do cantor Carlinhos Brown, 58. Via redes sociais, o artista anunciou o lançamento da canção inspirada na participante do reality show para a próxima sexta-feira (30).

O single foi nomeado como "Juliette, Mon Amour". A capa de divulgação da música é ilustrada com uma mulher com longos cabelos sentada próximo de uma paisagem com cactos, em alusão à paraibana.

"Inspirado na simplicidade, no jeito, no sotaque e na espontaneidade da querida Juliette Freire, escrevi essa canção junto com meu amigo Jorge Nazarath. A resposta para ela não podia ser só aquele agradecimento. Então, vou retribuir esse carinho em forma de música, nesta sexta, dia 30", disse Brown.

Legenda: Anúncio do novo single foi feito por Carlinhos Brown em post nas redes sociais Foto: Reprodução

Ao longo do programa, Juliette passou de 3 mil seguidores no Instagram para 22,4 milhões de fãs, sendo hoje a terceira BBB mais seguida na história do programa, atrás apenas de Sabrina Sato e Grazi Massafera.

A torcida da paraibana inclui famosos, como Xuxa Meneghel e a cantora Thalia.