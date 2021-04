Juliette, do BBB21, ganhou mais seguidores do que os outros 4 finalistas juntos

Faltam apenas cinco dias para a final do BBB21 e, apesar de o campeão ser ainda incerto, a paraibana Juliette Freire, 31, já pode ser considerada o fenômeno da edição. Pelo menos no que diz respeito a suas redes sociais.

A advogada e maquiadora, que tinha cerca de 4 mil seguidores quando foi anunciada no reality, em 19 de janeiro, totaliza agora 22,7 milhões de fãs no Instagram.

O número mostra um crescimento maior do que dos outros quatro finalistas juntos. A atual líder disputa o prêmio de R$ 1,5 milhão com a influenciadora Camilla de Lucas, 26, o ator e cantor Fiuk, 30, o economista Gilberto Nogueira, 29, e a funkeira Pocah, 26.

Gil foi o segundo que mais cresceu, no que diz respeito a seguidores no Instagram, com ganho de 8,7 milhões, seguido por Camilla (alta de 6,6 mi), Fiuk (alta de 2,6 mi) e Pocah (alta de 2,3 mi). Somados, os quatro ganharam 20,2 milhões de fãs.

Juliette também se destaca na comparação com antigos participantes do reality. Ela supera todos da edição de 2020, que tem a apresentadora Rafa Kalimann, 28, como destaque, com 21,4 millhões de seguidores. Incluindo de edições anteriores, ela perde apenas para Grazi Massafera, que tem 23,3 milhões de seguidores e Sabrina Sato, com 29,5 milhões.

Em sua reta final, o BBB 21 realiza nesta quinta-feira (29) o penúltimo Paredão, com Camilla, Gil e Pocah disputando a preferência do público. Mais um Paredão deverá ocorrer no domingo (2) antes da final, que acontece na próxima terça-feira (4).