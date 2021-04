Juliette, do BBB21, supera número de curtidas de nomes como Cristiano Ronaldo e Anitta

Juliette Freire, uma das participantes favoritas do público do BBB21, vem conseguindo impressionar com seu alcance nas redes sociais. Em quase três meses de reality, seu perfil no Instagram já ultrapassou os 400 milhões de likes nas postagens. As informações são do jornal O Globo.

De 25 de janeiro até a última terça-feira (20), a conta da paraibana passava dos 403 milhões de likes, segundo análise da consultoria Arquimedes, que monitora as redes sociais.

O que impressiona é que nomes de impacto da rede não chegaram nem perto desse resultado. Juliette superou, por exemplo, o total de curtidas de Cristiano Ronaldo, a segunda conta mais seguida do mundo, atrás apenas do perfil do próprio Instagram.

O jogador português teve 291,2 milhões de likes durante o período do BBB. Outras contas no top 10 de mais seguidas do mundo ficaram pra trás, como Ariana Grande e Selena Gomez.

Nomes aclamados no Brasil também ficaram muito aquém dos resultados da conta da maquiadora. Entre eles, Neymar e Anitta, que tiveram no mesmo período 97,7 milhões e 70,3 milhões de curtidas, respectivamente.

Apenas a influencer norte-americana Kylier Jenner superou a paraibana, com 589 milhões de likes no período analisado.

O crescimento do número de seguidores de Juliette também impressiona. A advogada começou o programa com cerca de 145 mil seguidores na rede social, tendo alcançado 22 milhões de fãs nesta quarta-feira (21). É o equivalente a 32.000% de crescimento no período.